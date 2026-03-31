Президент ФХР Третьяк провёл рабочую встречу с губернатором Омской области

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк совершил рабочую поездку в Омск, где встретился с губернатором региона Виталием Хоценко. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

В ходе беседы Владислав Третьяк и Виталий Хоценко обсудили текущее положение дел в системе спорта, предстоящую работу и мероприятия, а также планы взаимодействия области с Федерацией хоккея России в различных аспектах совершенствования хоккейной вертикали.

«Омская область – один из главных центров развития хоккея не только в Сибири, но и во всей стране. Наблюдается хороший прогресс нашего вида спорта в регионе. Впервые в истории все три профессиональные команды, выступающие в КХЛ, ВХЛ и МХЛ, пробились в плей-офф своих лиг и входят в число фаворитов предстоящего кубкового розыгрыша. Растут массовость и популярность, совершенствуется инфраструктура.

Один из главных факторов успешного движения вперёд – забота губернатора. Виталий Павлович ведёт серьёзную работу по развитию областного спорта, а особое внимание уделяет именно хоккею. Он подаёт хороший пример другим регионам, создавая прекрасные условия в самых разных сферах и аспектах подготовки. Именно губернатор стал организатором реконструкции старейшего ледового дворца СКК, привлёк серьёзных партнёров и добился того, что модернизация была проведена эффективно и в кратчайшие сроки. В результате замечательная арена вернулась на хоккейную карту города и всей страны, у омичей появилось гораздо больше возможностей для занятий нашим видом спорта.

В 2024-м в Омске выступала сборная России. Всё прошло на высшем уровне и оставило прекрасные воспоминания у всех участников. Конечно, впереди у нас новые интересные соревнования и совместные проекты. Ведётся эффективное взаимодействие в сферах детско-юношеского спорта, обучения тренеров и иных специалистов. Оно будет расширяться, наработанный в ФХР передовой опыт востребован в регионе. Я поблагодарил Виталия Павловича за заботу о хоккее и открытость к всестороннему сотрудничеству. Наша совместная работа создаёт прекрасные предпосылки для вовлечения соотечественников в активные занятия физической культурой и спортом», — заявил Третьяк.