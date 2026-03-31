«Определённо повезло оказаться здесь». Форвард «Авангарда» Фьоре — о жизни в России

Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре оценил победу омского клуба в четвёртом матче серии Кубка Гагарина с «Нефтехимиком» (5:2, 3-1) и высказался о жизни в России.

«Нам противостоит очень серьёзный соперник, поэтому здесь не может быть никакой недооценки. Каждая игра — битва, которая забирает много сил, но после таких побед восстановление протекает быстрее.

Они здорово играют, на высоких скоростях, нам непросто их сдерживать. Классно увезти отсюда две победы. Мы переигрываем их в нюансах, пусть так и будет дальше. Но повторюсь — играют две классные команды и исход каждой игры решают мелочи. У нас быстрый, силовой и интенсивный хоккей — это главное, что нас характеризует.

Я наслаждаюсь игрой в КХЛ, а также жизнью в России, меня окружают замечательные люди. Русский сложный, но стараюсь учить его. Классная еда, особенно борщ! Поэтому определённо повезло оказаться здесь», — цитирует Фьоре Metaratings.