«Определённо повезло оказаться здесь». Форвард «Авангарда» Фьоре — о жизни в России

«Определённо повезло оказаться здесь». Форвард «Авангарда» Фьоре — о жизни в России
Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре оценил победу омского клуба в четвёртом матче серии Кубка Гагарина с «Нефтехимиком» (5:2, 3-1) и высказался о жизни в России.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Рашевский) – 01:39 (5x5)     0:2 Окулов – 18:56 (5x5)     0:3 Волков (Рашевский) – 21:35 (5x5)     1:3 Точилкин (Соколов, Хафизуллин) – 27:29 (5x5)     1:4 Прохоркин (Волков, Гуляев) – 33:11 (5x5)     1:5 Прохоркин (Маклауд, Шарипзянов) – 46:02 (4x3)     2:5 Белозёров (Жафяров, Хафизуллин) – 47:31 (5x5)    

«Нам противостоит очень серьёзный соперник, поэтому здесь не может быть никакой недооценки. Каждая игра — битва, которая забирает много сил, но после таких побед восстановление протекает быстрее.

Они здорово играют, на высоких скоростях, нам непросто их сдерживать. Классно увезти отсюда две победы. Мы переигрываем их в нюансах, пусть так и будет дальше. Но повторюсь — играют две классные команды и исход каждой игры решают мелочи. У нас быстрый, силовой и интенсивный хоккей — это главное, что нас характеризует.

Я наслаждаюсь игрой в КХЛ, а также жизнью в России, меня окружают замечательные люди. Русский сложный, но стараюсь учить его. Классная еда, особенно борщ! Поэтому определённо повезло оказаться здесь», — цитирует Фьоре Metaratings.

