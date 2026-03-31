Хоккей Новости

Канадский защитник минского «Динамо» сравнил игры в КХЛ и НХЛ

Канадский защитник минского «Динамо» Тай Смит высказался о победе в серии Кубка Гагарина с московскими одноклубниками и сравнил игры в КХЛ и НХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Мороз) – 16:32 (5x5)     1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 22:56 (5x3)     1:2 Галиев (Пинчук, Улле) – 87:02 (5x5)    

«Динамо» — очень сильная команда. Серия была очень равной, два матча решились в овертайме. Я очень рад и горжусь нашей командой, что мы смогли выиграть все эти четыре матча и победить в серии. Я думаю, что в нашем успехе было много факторов, но особенно хорошо сыграл наш вратарь Зак Фукале, думаю, он стал ключевым фактором.

Матчи плей-офф в КХЛ похожи на игры Национальной хоккейной лиги. Идёт очень серьёзная борьба на всех участках льда, исход решают маленькие детали. Сейчас надо немножко отдохнуть и готовиться к следующему раунду, мы пока не думаем о том, с кем будем играть. Тут есть разница с НХЛ, потому что мы не знаем, с кем будем играть, но кто бы ни был в соперниках, мы должны быть готовы», — цитирует Смита ТАСС.

