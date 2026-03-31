«Северсталь» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 31 марта, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Торпедо». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

«Торпедо» победило в трёх матчах серии со счётом 4:1, 3:1, 3:2 ОТ. «Северсталь» одержала победу в одной игре со счётом 4:0.

По итогам регулярного сезона череповецкий клуб занял третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Нижегородский клуб занял шестую строчку в таблице Запада. В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, трижды победу праздновали хоккеисты «Северстали».