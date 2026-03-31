Талисмана «Салавата Юлаева» не пустили на домашнюю арену «Автомобилиста»

Талисмана «Салавата Юлаева» куницу «Юлай» не пустили на домашнюю арену «Автомобилиста», сообщает специалист по работе с болельщиками уфимского клуба Эмиль Нафиков в своём телеграм-канале. Напомним, пятая игра серии Кубка Гагарина между командами состоится сегодня, 31 марта.

«Маскота «Юлая» не хотят пускать на сегодняшний матч. Талисман нашей команды приехал своим ходом в Екатеринбург, чтобы поддержать команду, устно ему разрешили поддерживать на гостевом секторе, но нужно было официальное разрешение, обычно это формальности, потому что клубы легко согласовывают такое, но сегодня пришёл ответ от «Автомобилиста», где они отказали и считают это нецелесообразным. Юлай уже в Екатеринбурге, в костюме или без он всё равно поддержит команду», — написал Эмиль Нафиков.