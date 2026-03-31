Крикунов — об уходе Тардифа: скатертью дорога! Худший президент в истории мирового хоккея

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал скорый уход Люка Тардифа с поста президента Международной федерации хоккея (ИИХФ). Специалист доработает до октября и не станет переизбираться на должность.

«Скатертью дорога! Давно пора, Тардифу там делать нечего. Он там под этими управленцами — Урсулой фон дер Ляйен и остальной бригадой. Ничего он сделать не может. Даже если что-то хотел, но вряд ли мог сделать. Ему надо уходить, пусть отдыхает. Так и есть, что это худший президент в истории мирового хоккея. Слюнтяй ничего не может. Что ему скажут, то он и делает.

Разговоры какие-то начинаются, что шведы или финны не поедут играть на турниры. Куда вы, чухонцы, ё-моё! Чего вы там не поедете? Не езжайте, без вас сыграют. Но что потом делать будете? Всё равно ехать придётся. Глупость какая-то. Куда вы лезете? Играйте в хоккей.

Слабая надежда, что придёт человек лучше Тардифа. Только если нашего кого-то поставят. Но наших там нет. Третьяк бы, может быть, хоть попробовал туда залезть. Третьяк был бы никак не хуже этого Тардифа, по-любому был бы лучше», — цитирует Крикунова «Советский спорт».