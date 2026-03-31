Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о будущем тренера Вячеслава Козлова в клубе

Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о будущем главного тренера бело-голубых Вячеслава Козлова после вылета в первом раунде Кубка Гагарина.

«Будущее Козлова? Ребят, есть время… Две минуты назад закончилась игра. Придёт время — и вы всё узнаете. Как оценю сезон? Мы вылетели в первом раунде, какие тут оценки?» – приводит слова Сушко Metaratings.

Напомним, 30 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местное «Динамо» принимало минских одноклубников. Победу во втором овертайме одержали гости со счётом 2:1. Таким образом, минчане вышли во второй раунд плей-офф КХЛ, победив в серии с сухим счётом 4-0.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android