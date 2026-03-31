Алексей Сопин оценил вероятность возвращения Овечкина в «Динамо» после окончания сезона

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и оценил вероятность возвращения форварда в родное московское «Динамо».

— Что думаете о погоне Овечкина за рекордом Гретцки? В чём его феномен?

— Я знаю Сашу с самого детства, он в школе был на два года старше. Мы прекрасно общались тогда и поддерживаем отношения сейчас. Его секрет — это феноменальное здоровье, атлетизм и, конечно, бросок.

— Его бросок — это врождённый дар или результат тренировок?

— Безусловно, он развивал свои качества. Это огромный труд — доиграть до 40 лет на таком уровне. Многие великие заканчивали в 32 или 35, а он продолжает переписывать рекорды НХЛ. Овечкин — великий атлет в одном ряду с Усэйном Болтом, Майклом Фелпсом и Майклом Джорданом. Такие рождаются раз в 100 лет. Здесь сошлось всё: генетика, габариты и колоссальное трудолюбие.

— Насколько реально возвращение Овечкина в московское «Динамо» после этого сезона?

— Сложно сказать. Мы разговаривали об этом летом. Саша хочет доиграть сезон и посмотреть на состояние организма. Мы ведь многих моментов не видим, а, вероятно, игры даются ему уже непросто. Думаю, он спокойно завершит чемпионат, а там решит по здоровью: остаться ещё на год в США или вернуться в Россию — необязательно игроком, возможно, на руководящую должность. Нужно дождаться лета, — цитирует Сопина Metaratings.