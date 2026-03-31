Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов не попал в состав на пятый матч серии с «Автомобилистом»

Евгений Кузнецов не попал в состав на пятый матч серии с «Автомобилистом»
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов не попал в состав на пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Автомобилистом» (3-1). Встреча состоится сегодня, 31 марта, и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кузнецов принимал участие в первом, втором и четвёртом матчах серии, пропустив третью встречу из-за дисквалификации. Форвард не смог отметиться набранными очками в этих матчах.

Фото: «Салават Юлаев»

Фото: «Автомобилист»

«Салават Юлаев» в играх серии побеждал со счётом 1:0, 4:3, 5:2. «Автомобилист» победил в одном матче со счётом 2:0.

До этой серии в истории КХЛ «Автомобилист» и «Салават Юлаев» встречались друг с другом 55 раз. В активе уфимской команды 28 побед. В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, в трёх сильнее был екатеринбургский коллектив.

«Салават Юлаев» вскрыл все слабости «Автомобилиста». Почему Уфа в шаге от четвертьфинала?
«Салават Юлаев» вскрыл все слабости «Автомобилиста». Почему Уфа в шаге от четвертьфинала?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android