Бахмутов — о тренере «Динамо»: я против североамериканцев, они в КХЛ ничего не показали

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов высказался о вылете московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина. Вчера команда тренера Вячеслава Козлова проиграла минскому «Динамо» в серии первого раунда (0-4) и завершила сезон.

«Это болезненное поражение. Наверное, ещё какое-то самолюбие осталось у москвичей. На что-то должны были рассчитывать. Предпринимали какие-то уловки в виде пропуска лидерами последней игры в регулярке. Думали, что это как-то взбодрит, но не помогло. Если припомнить последние три сезона, у «Динамо» по большому счёту ничего не меняется. Происходит одно и то же. Клуб стоит на месте, и результаты об этом говорят.

Какой специалист способен улучшить результаты бело-голубых? Я категорически против североамериканцев. Может, это звучит националистически. В «Динамо» должен работать динамовец. Роль иностранца ничего не изменит, тем более в КХЛ они ничего и не показали. Было пару удачных заходов, но за 30 лет этого мало. Надо идти по пути «Сибири». Поставили они Люзенкова от безысходности, а парень взял и сработал. Так же Алексей Исаков с «Торпедо». Дебютный сезон и уже такой успех! Может, в ДЮСШ «Динамо» есть такой тренер. Возможно, там есть тренер, который сначала будет на вторых ролях, а в дальнейшем станет главным. Надо смотреть и анализировать рынок», – сказал Бахмутова Legalbet.