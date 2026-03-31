Мэттью Ткачук объяснил, почему ему очень нравится тренер Джон Торторелла

Нападающий «Флориды Пантерз» и сборной США Мэттью Ткачук высказался назначении Джона Тортореллы на пост главного тренера «Вегас Голден Найтс». Торторелла был помощником тренера сборной США, которая выиграла золотые медали на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Главным тренером сборной был Майк Салливан.

«Мне нравится Торторелла как тренер во всём. Считаю, что он невероятный. Это отличный оратор и прекрасный мотиватор. После речей Салливана в перерыве, когда тренеры уходили, Торторелла оставался последним и говорил: «Мне нужно сказать ещё кое-что», а затем произносил воодушевляющую мотивационную речь, после которой ты был готов проломить стену. Уверен, он будет великолепен в «Вегасе». Уверен, ребята в восторге», – сказал Ткачук в подкасте Wingmen.

