СДК КХЛ вынес штрафные санкции вратарю «Металлурга» Александру Смолину за колющий удар

Вратарь «Металлурга» Александр Смолин оштрафован за колющий удар в четвёртом матче серии с «Сибирью» (0:1 2ОТ).

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Сибирь» — «Металлург» и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на вратаря «Металлурга» Александра Смолина по п.1.5.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Колющий удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

На 30-й минуте Смолин ткнул клюшкой нападающего новосибирской команды Илью Федотова на пятачке после остановки игры. Судьи выписали Александру большой и дисциплинарный штраф до конца игры за колющий удар. Позже арбитры изучили видео для подтверждения решения и оставили его в силе. Место в воротах занял Илья Набоков.