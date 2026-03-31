СДК КХЛ вынес штрафные санкции вратарю «Металлурга» Александру Смолину за колющий удар

Вратарь «Металлурга» Александр Смолин оштрафован за колющий удар в четвёртом матче серии с «Сибирью» (0:1 2ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Косолапов (Аланов) – 99:59 (5x4)    

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Сибирь» — «Металлург» и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на вратаря «Металлурга» Александра Смолина по п.1.5.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Колющий удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

На 30-й минуте Смолин ткнул клюшкой нападающего новосибирской команды Илью Федотова на пятачке после остановки игры. Судьи выписали Александру большой и дисциплинарный штраф до конца игры за колющий удар. Позже арбитры изучили видео для подтверждения решения и оставили его в силе. Место в воротах занял Илья Набоков.

Материалы по теме
Разин — об удалении Смолина до конца игры: почему 5+20? Какие 5+20?
