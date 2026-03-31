Майоров — о Тардифе: ничего хорошего для российского хоккея не сделал, только нагадил нам

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о том, что Люк Тардиф покинет пост президента Международной федерации хоккея в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации. Он был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, сменив на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.

«Тардиф является президентом ИИХФ с конца 2021 года, а мы с 2022 года нигде в мире не играем. И до сих пор Тардиф не хочет возвращать нас. Он плохо относится к России, ничего хорошего для российского хоккея не сделал, а только нагадил нам. Зачем он нужен, пусть уходит, конечно», – приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».