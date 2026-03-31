«Они не играли, а мучились». Александр Мальцев — о вылете московского «Динамо» из плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный советский хоккеист Александр Мальцев высказался о вылете московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина. Вчера, 30 марта, команда Вячеслава Козлова проиграла минскому «Динамо» в серии первого раунда (0-4) и завершила сезон.

«Они не играли, а мучились. К этому всё и шло», – цитирует Мальцева ТАСС.

Московское «Динамо» завершило регулярный сезон на седьмом месте в Западной конференции. Москвичи дважды в клубной истории выигрывали Кубок Гагарина, в прошлом сезоне бело-голубые дошли до полуфинала, где уступили челябинскому «Трактору» в серии из пяти матчей.

