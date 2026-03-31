Защитник «Нефтехимика» — о 1-3 в серии с «Авангардом»: раненый зверь опасен вдвойне

Защитник «Нефтехимика» Лука Профака высказался о поражении в четвёртом матче серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:5, 1-3).
«Очевидно, присутствует разочарование от домашней серии. У меня день рождения, и лучшим подарком была бы победа. Считаю, позавчера мы были более близки к победе, нежели в этой игре. Трудно объяснить причины, не наш день. Они были лучше, поэтому счёт в серии 1-3. Не заметил каких-то изменений в их игре, они просто играют по системе и меньше ошибаются, плюс больше играют в давление.
Реально ли вытащить серию? Пока не потерпели четвёртое поражение, всё возможно! Все три матча были плюс-минус равные, поэтому в Омске будем выходить и рубиться, ещё ничего не решено. Никто не хочет заканчивать сезон так рано, поэтому сделаем всё, чтобы вернуть серию в Нижнекамск. Как известно, раненый зверь опасен вдвойне», – цитирует Профаку Metaratings.ru.
- 31 марта 2026
