Защитник «Нефтехимика» — о 1-3 в серии с «Авангардом»: раненый зверь опасен вдвойне

Защитник «Нефтехимика» — о 1-3 в серии с «Авангардом»: раненый зверь опасен вдвойне
Защитник «Нефтехимика» Лука Профака высказался о поражении в четвёртом матче серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:5, 1-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Рашевский) – 01:39 (5x5)     0:2 Окулов – 18:56 (5x5)     0:3 Волков (Рашевский) – 21:35 (5x5)     1:3 Точилкин (Соколов, Хафизуллин) – 27:29 (5x5)     1:4 Прохоркин (Волков, Гуляев) – 33:11 (5x5)     1:5 Прохоркин (Маклауд, Шарипзянов) – 46:02 (4x3)     2:5 Белозёров (Жафяров, Хафизуллин) – 47:31 (5x5)    

«Очевидно, присутствует разочарование от домашней серии. У меня день рождения, и лучшим подарком была бы победа. Считаю, позавчера мы были более близки к победе, нежели в этой игре. Трудно объяснить причины, не наш день. Они были лучше, поэтому счёт в серии 1-3. Не заметил каких-то изменений в их игре, они просто играют по системе и меньше ошибаются, плюс больше играют в давление.

Реально ли вытащить серию? Пока не потерпели четвёртое поражение, всё возможно! Все три матча были плюс-минус равные, поэтому в Омске будем выходить и рубиться, ещё ничего не решено. Никто не хочет заканчивать сезон так рано, поэтому сделаем всё, чтобы вернуть серию в Нижнекамск. Как известно, раненый зверь опасен вдвойне», – цитирует Профаку Metaratings.ru.

Материалы по теме
«Все ответят за свои слова». Шарипзянов — о действиях игроков «Нефтехимика»
