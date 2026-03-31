Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В пятом матче серии Уилсон в СКА заменит Гримальди, у ЦСКА вернулся Ник Эберт
Комментарии

Сегодня, 31 марта, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет санкт-петербургский СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу ЦСКА. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й период
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гурьянов (Коваленко, Бучельников) – 06:31 (5x5)    

В состав ЦСКА вернулся защитник Ник Эберт.

Фото: ХК ЦСКА

За СКА в предстоящем матче не сыграет нападающий Рокко Гримальди. Однако в состав вернулись защитник Павел Коледов и форвард Скотт Уилсон. Вратарь Артемий Плешков начнёт игру с первых минут.

Фото: ХК СКА

ЦСКА победил в играх серии со счётом 3:2 ОТ, 4:2, 4:2. СКА единственную победу одержал со счётом 1:0.

По итогам регулярного сезона московский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Санкт-петербургский клуб занял пятую строчку в таблице Запада. В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза и одержали по две победы каждая.

Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android