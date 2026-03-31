В пятом матче серии Уилсон в СКА заменит Гримальди, у ЦСКА вернулся Ник Эберт

Сегодня, 31 марта, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет санкт-петербургский СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу ЦСКА. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча.

В состав ЦСКА вернулся защитник Ник Эберт.

За СКА в предстоящем матче не сыграет нападающий Рокко Гримальди. Однако в состав вернулись защитник Павел Коледов и форвард Скотт Уилсон. Вратарь Артемий Плешков начнёт игру с первых минут.

ЦСКА победил в играх серии со счётом 3:2 ОТ, 4:2, 4:2. СКА единственную победу одержал со счётом 1:0.

По итогам регулярного сезона московский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Санкт-петербургский клуб занял пятую строчку в таблице Запада. В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза и одержали по две победы каждая.