Хет-трик Хрипунова помог «Автомобилисту» обыграть «Салават» и сократить отставание в серии

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:2. Счёт в серии стал 3-2 в пользу уфимского клуба.

Хет-триком в составе «Автомобилиста» отметился нападающий Степан Хрипунов. Ещё по шайбе за екатеринбургский клуб забросили Даниэль Спронг и Александр Шаров. При счёте 0:4 гол за «Салават Юлаев» в начале третьего периода при игре в меньшинстве забил Ильдан Газимов. Ещё одну шайбу за уфимцев забросил Девин Броссо. На третий период Илья Коновалов заменил Семёна Вязового в воротах «Салавата Юлаева».

Шестой матч серии пройдёт 2 апреля в Уфе.

