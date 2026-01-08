Автомобилист – Салават Юлаев, результат матча 31 марта 2026 года, счет 5:2, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

Хет-трик Хрипунова помог «Автомобилисту» обыграть «Салават» и сократить отставание в серии
В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:2. Счёт в серии стал 3-2 в пользу уфимского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шаров (Спронг, Воробьёв) – 01:46 (5x5)     2:0 Хрипунов (Зборовский, Голышев) – 09:54 (5x5)     3:0 Спронг (Юдин, Шаров) – 20:39 (5x4)     4:0 Хрипунов (Бусыгин, Голышев) – 39:04 (5x5)     4:1 Газимов (Пименов, Варлов) – 43:14 (4x5)     5:1 Хрипунов (Осипов) – 55:24 (en)     5:2 Броссо (Ремпал, Жаровский) – 55:55 (5x4)    

Хет-триком в составе «Автомобилиста» отметился нападающий Степан Хрипунов. Ещё по шайбе за екатеринбургский клуб забросили Даниэль Спронг и Александр Шаров. При счёте 0:4 гол за «Салават Юлаев» в начале третьего периода при игре в меньшинстве забил Ильдан Газимов. Ещё одну шайбу за уфимцев забросил Девин Броссо. На третий период Илья Коновалов заменил Семёна Вязового в воротах «Салавата Юлаева».

Шестой матч серии пройдёт 2 апреля в Уфе.

