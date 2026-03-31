Форвард «Ак Барса» Артём Галимов забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ

Форвард «Ак Барса» Артём Галимов забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает челябинский «Трактор». Счёт в матче был открыт уже на седьмой секунде. Форвард «Ак Барса» Артём Галимов забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
1-й период
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Галимов (Сафонов) – 00:07 (5x5)    

Предыдущий рекорд (11 секунд) принадлежал нападающему «Барыса» Константину Пушкарёву, поразившему ворота «Трактора» 22 февраля 2017 года.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Ак Барса».

