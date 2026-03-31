В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает челябинский «Трактор». Счёт в матче был открыт уже на седьмой секунде. Форвард «Ак Барса» Артём Галимов забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ.

Предыдущий рекорд (11 секунд) принадлежал нападающему «Барыса» Константину Пушкарёву, поразившему ворота «Трактора» 22 февраля 2017 года.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Ак Барса».