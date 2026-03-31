Дронов занял место ассистента главного тренера «Трактора» на пятой игре с «Ак Барсом»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает челябинский «Трактор». Счёт в матче 1:0 в пользу «Ак Барса».

Травмированный защитник «Трактора» Григорий Дронов не был заявлен в состав и занял место ассистента главного тренера челябинского клуба на гостевой скамейке запасных. Напомним, хоккеист не играл с 13 марта и не принимал участия в прошедших играх плей-офф.

По итогам регулярного сезона казанский клуб занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Челябинский клуб занял шестую строчку в таблице Востока. Первые два матча серии завершились победой «Ак Барса» со счётом 3:2 ОТ, 4:2. В третьем сильнее оказались хоккеисты «Трактора» — 3:2, в четвёртом казанцы — 3:2 ОТ.