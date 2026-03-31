Козлов — после поражения «Салавата»: не было равнодушных, ребята придерживались плана
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:5, 3-2) в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шаров (Спронг, Воробьёв) – 01:46 (5x5)     2:0 Хрипунов (Зборовский, Голышев) – 09:54 (5x5)     3:0 Спронг (Юдин, Шаров) – 20:39 (5x4)     4:0 Хрипунов (Бусыгин, Голышев) – 39:04 (5x5)     4:1 Газимов (Пименов, Варлов) – 43:14 (4x5)     5:1 Хрипунов (Осипов) – 55:24 (en)     5:2 Броссо (Ремпал, Жаровский) – 55:55 (5x4)    

— Пропустили два быстрых гола, они неплохо большинство исполнили. Пытались вырулить ситуацию, но не смогли. Понравилось, что ребята придерживались плана, не было равнодушных, все старались, все бились. Это плей-офф, мы играем с серьёзной командой, готовимся к следующему матчу.

— В чём ошиблись, когда пропустили ранние голы?
— Ни в чём не ошиблись. Мы играем с хорошей командой, которая может исполнить.

— Не использовали шесть минут большинства подряд, а в третьем периоде смогли. Почему?
— В третьем периоде сделали всё правильно и забили, [в формате] «шесть на четыре» [Егор] Сучков мог забить. Во втором периоде немного неправильно действовали.

— Привык ли Жаровский к кубковому хоккею?
— Вы очень много от парня ждёте. Он 2007 года рождения, неплохо провёл весь сезон, для него это тоже вызов. Год назад против него по-другому играли, он движется в правильном направлении, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

