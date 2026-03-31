Козлов — после поражения «Салавата»: не было равнодушных, ребята придерживались плана

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:5, 3-2) в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— Пропустили два быстрых гола, они неплохо большинство исполнили. Пытались вырулить ситуацию, но не смогли. Понравилось, что ребята придерживались плана, не было равнодушных, все старались, все бились. Это плей-офф, мы играем с серьёзной командой, готовимся к следующему матчу.

— В чём ошиблись, когда пропустили ранние голы?

— Ни в чём не ошиблись. Мы играем с хорошей командой, которая может исполнить.

— Не использовали шесть минут большинства подряд, а в третьем периоде смогли. Почему?

— В третьем периоде сделали всё правильно и забили, [в формате] «шесть на четыре» [Егор] Сучков мог забить. Во втором периоде немного неправильно действовали.

— Привык ли Жаровский к кубковому хоккею?

— Вы очень много от парня ждёте. Он 2007 года рождения, неплохо провёл весь сезон, для него это тоже вызов. Год назад против него по-другому играли, он движется в правильном направлении, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.