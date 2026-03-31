Козлов высказался о травме Кузнецова, пропустившего пятый матч серии с «Автомобилистом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о травме нападающего Евгения Кузнецова, который не принял участие в пятом матче серии с «Автомобилистом» (2:5, 3-2).

— Насколько серьёзное повреждение у Евгения Кузнецова?

— Ото дня ко дню будем смотреть. Когда он будет готов, будет играть, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Кузнецов принимал участие в первом, втором и четвёртом матчах серии, пропустив третью встречу из-за дисквалификации. Форвард не смог отметиться набранными очками в этих матчах.

До этой серии в истории КХЛ «Автомобилист» и «Салават Юлаев» встречались друг с другом 55 раз. В активе уфимской команды 28 побед. В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, в трёх сильнее был екатеринбургский коллектив.