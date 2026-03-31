Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Козлов высказался о травме Кузнецова, пропустившего пятый матч серии с «Автомобилистом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о травме нападающего Евгения Кузнецова, который не принял участие в пятом матче серии с «Автомобилистом» (2:5, 3-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шаров (Спронг, Воробьёв) – 01:46 (5x5)     2:0 Хрипунов (Зборовский, Голышев) – 09:54 (5x5)     3:0 Спронг (Юдин, Шаров) – 20:39 (5x4)     4:0 Хрипунов (Бусыгин, Голышев) – 39:04 (5x5)     4:1 Газимов (Пименов, Варлов) – 43:14 (4x5)     5:1 Хрипунов (Осипов) – 55:24 (en)     5:2 Броссо (Ремпал, Жаровский) – 55:55 (5x4)    

— Насколько серьёзное повреждение у Евгения Кузнецова?
— Ото дня ко дню будем смотреть. Когда он будет готов, будет играть, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Кузнецов принимал участие в первом, втором и четвёртом матчах серии, пропустив третью встречу из-за дисквалификации. Форвард не смог отметиться набранными очками в этих матчах.

До этой серии в истории КХЛ «Автомобилист» и «Салават Юлаев» встречались друг с другом 55 раз. В активе уфимской команды 28 побед. В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, в трёх сильнее был екатеринбургский коллектив.

Материалы по теме
Евгений Кузнецов не попал в состав на пятый матч серии с «Автомобилистом»
