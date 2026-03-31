Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» в пятом матче серии с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе в пятом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (5:2, 2-3).

— Хорошее начало матча, понимали, что это эмоциональная игра. Игроки услышали нас, сыграли правильно, раскрепощённо в начале матча. Немного не понравился третий период, дали глоток воздуха сопернику, это не то, что мы хотели сделать. Победа есть победа, при колоссальной поддержке болельщиков приятно побеждать.

— Намного лучше заиграли без шайбы и в единоборствах. Что удалось поменять?

— Несильно что-то меняли. Наверное, выигрыш единоборств, выигрыш стыков. Не очень удачно действовали на вбрасываниях, в этом компоненте надо добавлять. Всей пятёркой нало работать, уделять этому больше внимания.

— Не давали и контратаки организовывать сопернику…

— Команда два периода правильно выполняла установку, не давали быстрым нападающим «СЮ» убегать, плотно сыграли против них при прессинге и построении обороны.

— У Хрипунова первый хет-трик в карьере. Можно сказать, что ему воздалось за старание?

— Молодчик, это очень приятно, отработал. За день до игры с ним говорил, показал кое-какие моменты, он здорово и эмоционально это воспринял. Каждый игрок должен быть джокером в команде, которая бьётся за высокие места.

— Что нужно поменять перед шестой игрой по сравнению с двумя прошлыми матчами в Уфе?

— Владеть шайбой — это основное, уделить внимание лидерам команды, более конкретно к ним отнестись, не позволять многое. Лидеры могут изменить игру, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.