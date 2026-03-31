Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» в пятом матче серии с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе в пятом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (5:2, 2-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шаров (Спронг, Воробьёв) – 01:46 (5x5)     2:0 Хрипунов (Зборовский, Голышев) – 09:54 (5x5)     3:0 Спронг (Юдин, Шаров) – 20:39 (5x4)     4:0 Хрипунов (Бусыгин, Голышев) – 39:04 (5x5)     4:1 Газимов (Пименов, Варлов) – 43:14 (4x5)     5:1 Хрипунов (Осипов) – 55:24 (en)     5:2 Броссо (Ремпал, Жаровский) – 55:55 (5x4)    

— Хорошее начало матча, понимали, что это эмоциональная игра. Игроки услышали нас, сыграли правильно, раскрепощённо в начале матча. Немного не понравился третий период, дали глоток воздуха сопернику, это не то, что мы хотели сделать. Победа есть победа, при колоссальной поддержке болельщиков приятно побеждать.

— Намного лучше заиграли без шайбы и в единоборствах. Что удалось поменять?
— Несильно что-то меняли. Наверное, выигрыш единоборств, выигрыш стыков. Не очень удачно действовали на вбрасываниях, в этом компоненте надо добавлять. Всей пятёркой нало работать, уделять этому больше внимания.

— Не давали и контратаки организовывать сопернику…
— Команда два периода правильно выполняла установку, не давали быстрым нападающим «СЮ» убегать, плотно сыграли против них при прессинге и построении обороны.

— У Хрипунова первый хет-трик в карьере. Можно сказать, что ему воздалось за старание?
— Молодчик, это очень приятно, отработал. За день до игры с ним говорил, показал кое-какие моменты, он здорово и эмоционально это воспринял. Каждый игрок должен быть джокером в команде, которая бьётся за высокие места.

— Что нужно поменять перед шестой игрой по сравнению с двумя прошлыми матчами в Уфе?
— Владеть шайбой — это основное, уделить внимание лидерам команды, более конкретно к ним отнестись, не позволять многое. Лидеры могут изменить игру, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

