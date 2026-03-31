19-летний защитник «Торпедо» Антон Силаев подрался с Чебыкиным из «Северстали»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимает на своём льду нижегородское «Торпедо». Счёт после второго периода 3:1 в пользу «Торпедо».
В концовке второго периода после продолжительной стычки у борта решились на драку 19-летний защитник «Торпедо» Антон Силаев и форвард «Северстали» Николай Чебыкин. Силаев в пылу борьбы не смог сбросить перчатки и наносил удары в краге. Судьи разняли хоккеистов после того, как игрок «Торпедо» натянул майку на голову нападающему «Северстали».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 31 марта 2026
-
21:15
-
20:40
-
20:28
-
20:21
-
20:10
-
19:42
-
19:29
-
19:10
-
18:35
-
18:31
-
18:15
-
17:45
-
17:20
-
17:00
-
16:30
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:43
-
15:15
-
14:50
-
14:32
-
14:17
-
14:00
-
13:33
-
13:11
-
12:49
-
12:30
-
12:18
-
12:00
-
11:40
-
11:22
-
11:03
-
10:40