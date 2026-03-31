19-летний защитник «Торпедо» Антон Силаев подрался с Чебыкиным из «Северстали»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимает на своём льду нижегородское «Торпедо». Счёт после второго периода 3:1 в пользу «Торпедо».

В концовке второго периода после продолжительной стычки у борта решились на драку 19-летний защитник «Торпедо» Антон Силаев и форвард «Северстали» Николай Чебыкин. Силаев в пылу борьбы не смог сбросить перчатки и наносил удары в краге. Судьи разняли хоккеистов после того, как игрок «Торпедо» натянул майку на голову нападающему «Северстали».

