ЦСКА – СКА, результат матча 31 марта 2026 года, счет 6:2, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

ХК ЦСКА обыграл СКА в пятом матче серии и вышел во второй раунд Кубка Гагарина
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу московских армейцев. Серия завершилась со счётом 4-1 в пользу ЦСКА.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гурьянов (Коваленко, Бучельников) – 06:31 (5x5)     1:1 Педан (Лутфуллин, Филлипс) – 11:38 (5x5)     2:1 Рой (Гурьянов, Коваленко) – 14:49 (5x5)     3:1 Калинин – 27:24 (5x5)     4:1 Гурьянов (Эберт, Коваленко) – 54:05 (5x4)     4:2 Менелл – 56:35 (5x5)     5:2 Коваленко – 57:37 (en)     6:2 Гурьянов (Полтапов, Соркин) – 59:07 (5x5)    

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Денис Гурьянов с передач Николая Коваленко и Дмитрия Бучельникова. СКА сумел сравнять счёт через несколько минут благодаря голу Андрея Педана. На 15-й минуте Джереми Рой вновь вывел ЦСКА вперёд в счёте. Во втором периоде Сергей Калинин увеличил преимущество московских армейцев. На 55-й минуте Денис Гурьянов забросил четвёртую шайбу. Через пару минут Бреннан Менелл сделал счёт 2:4. Спустя несколько секунд Николай Коваленко поразил пустые ворота. На последней минуте Гурьянов оформил хет-трик и установил окончательный счёт в матче — 6:2.

СКА завершил выступление в текущем сезоне. ЦСКА ждёт соперника по второму раунду Кубка Гагарина из Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

