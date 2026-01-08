ХК ЦСКА обыграл СКА в пятом матче серии и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу московских армейцев. Серия завершилась со счётом 4-1 в пользу ЦСКА.

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Денис Гурьянов с передач Николая Коваленко и Дмитрия Бучельникова. СКА сумел сравнять счёт через несколько минут благодаря голу Андрея Педана. На 15-й минуте Джереми Рой вновь вывел ЦСКА вперёд в счёте. Во втором периоде Сергей Калинин увеличил преимущество московских армейцев. На 55-й минуте Денис Гурьянов забросил четвёртую шайбу. Через пару минут Бреннан Менелл сделал счёт 2:4. Спустя несколько секунд Николай Коваленко поразил пустые ворота. На последней минуте Гурьянов оформил хет-трик и установил окончательный счёт в матче — 6:2.

СКА завершил выступление в текущем сезоне. ЦСКА ждёт соперника по второму раунду Кубка Гагарина из Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.