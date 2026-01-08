Северсталь – Торпедо, результат матча 31 марта 2026 года, счет 3:4, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Торпедо» обыграло «Северсталь» и завершило серию плей-офф в свою пользу со счётом 4-1
В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Торпедо». По итогам серии нижегородцы одержали победу со счётом 4-1 и вышли во второй раунд Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Рейнгардт (Грудинин, Думбадзе) – 08:42 (5x5)     1:1 Ткачёв – 09:14     1:2 Ткачёв (Нарделла, Виноградов) – 10:48 (5x5)     1:3 Гончарук (Фирстов, Нарделла) – 23:24 (5x5)     2:3 Аймурзин (Ильин, Калдис) – 55:56 (6x5)     2:4 Гончарук (Летунов, Конюшков) – 56:57 (en)     3:4 Лишка (Цицюра, Калдис) – 58:26 (6x5)    

«Северсталь» забила первый гол в матче на девятой минуте — отличился Илья Рейнгардт. Через несколько минут нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв оформил дубль, забросив одну из шайб со штрафного броска. На старте второго периода Сергей Гончарук удвоил преимущество гостей. На 56-й минуте Данил Аймурзин сократил отставание в счёте до минимума. Через минуту Гончарук оформил дубль голом в пустые ворота. На 59-й минуте Адам Лишка сделал счёт 3:4.

«Северсталь» завершила выступление в текущем сезоне. «Торпедо» ждёт соперника по второму раунду Кубка Гагарина из Восточной конференции.

