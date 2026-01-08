«Торпедо» обыграло «Северсталь» и завершило серию плей-офф в свою пользу со счётом 4-1

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Торпедо». По итогам серии нижегородцы одержали победу со счётом 4-1 и вышли во второй раунд Кубка Гагарина.

«Северсталь» забила первый гол в матче на девятой минуте — отличился Илья Рейнгардт. Через несколько минут нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв оформил дубль, забросив одну из шайб со штрафного броска. На старте второго периода Сергей Гончарук удвоил преимущество гостей. На 56-й минуте Данил Аймурзин сократил отставание в счёте до минимума. Через минуту Гончарук оформил дубль голом в пустые ворота. На 59-й минуте Адам Лишка сделал счёт 3:4.

«Северсталь» завершила выступление в текущем сезоне. «Торпедо» ждёт соперника по второму раунду Кубка Гагарина из Восточной конференции.

