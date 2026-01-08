«Ак Барс» обыграл «Трактор» в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась в пользу казанцев со счётом 2:1 в овертайме. Серия закончилась победой «Ак Барса» со счётом 4-1.

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов открыл счёт уже на седьмой секунде матча, что стало новым рекордом Континентальной хоккейной лиги среди матчей плей-офф за всю историю. «Трактору» удалось сравнять счёт во втором периоде — отличился Михал Чайковски с передач Александра Кадейкина и Джордана Гросса. В овертайме победу одержали хозяева благодаря голу Дмитрия Яшкина в большинстве.

