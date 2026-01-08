Ак Барс – Трактор, результат матча 31 марта 2026 года, счет 2:1 ОТ, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Ак Барс» обыграл «Трактор» в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась в пользу казанцев со счётом 2:1 в овертайме. Серия закончилась победой «Ак Барса» со счётом 4-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Галимов (Сафонов) – 00:07 (5x5)     1:1 Чайковски (Кадейкин, Гросс) – 33:20 (5x5)     2:1 Яшкин (Семёнов, Лямкин) – 60:57 (5x4)    

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов открыл счёт уже на седьмой секунде матча, что стало новым рекордом Континентальной хоккейной лиги среди матчей плей-офф за всю историю. «Трактору» удалось сравнять счёт во втором периоде — отличился Михал Чайковски с передач Александра Кадейкина и Джордана Гросса. В овертайме победу одержали хозяева благодаря голу Дмитрия Яшкина в большинстве.

Форвард «Ак Барса» Артём Галимов забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ
