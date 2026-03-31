СКА, «Трактор» и «Северсталь» вылетели из Кубка Гагарина, уступив в первом раунде
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу московских армейцев. Серия завершилась со счётом 4-1 в пользу ЦСКА.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гурьянов (Коваленко, Бучельников) – 06:31 (5x5)     1:1 Педан (Лутфуллин, Филлипс) – 11:38 (5x5)     2:1 Рой (Гурьянов, Коваленко) – 14:49 (5x5)     3:1 Калинин – 27:24 (5x5)     4:1 Гурьянов (Эберт, Коваленко) – 54:05 (5x4)     4:2 Менелл – 56:35 (5x5)     5:2 Коваленко – 57:37 (en)     6:2 Гурьянов (Полтапов, Соркин) – 59:07 (5x5)    

СКА завершил выступление в текущем сезоне. ЦСКА ждёт соперника по второму раунду Кубка Гагарина из Восточной конференции.

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Торпедо». По итогам серии «Торпедо» одержало победу со счётом 4-1 и вышло во второй раунд Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Рейнгардт (Грудинин, Думбадзе) – 08:42 (5x5)     1:1 Ткачёв – 09:14     1:2 Ткачёв (Нарделла, Виноградов) – 10:48 (5x5)     1:3 Гончарук (Фирстов, Нарделла) – 23:24 (5x5)     2:3 Аймурзин (Ильин, Калдис) – 55:56 (6x5)     2:4 Гончарук (Летунов, Конюшков) – 56:57 (en)     3:4 Лишка (Цицюра, Калдис) – 58:26 (6x5)    

«Северсталь» завершила выступление в текущем сезоне. «Торпедо» ждёт соперника по второму раунду Кубка Гагарина из Восточной конференции.

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась в пользу казанцев со счётом 2:1 в овертайме. Серия закончилась победой «Ак Барса» со счётом 4-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Галимов (Сафонов) – 00:07 (5x5)     1:1 Чайковски (Кадейкин, Гросс) – 33:20 (5x5)     2:1 Яшкин (Семёнов, Лямкин) – 60:57 (5x4)    

«Трактор» завершил выступление в текущем сезоне.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
Ещё три команды в 1/4 финала! С кем сыграют «Ак Барс» и ЦСКА? Сетка плей-офф КХЛ, LIVE!
Live
Ещё три команды в 1/4 финала! С кем сыграют «Ак Барс» и ЦСКА? Сетка плей-офф КХЛ, LIVE!
