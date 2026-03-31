СКА, «Трактор» и «Северсталь» вылетели из Кубка Гагарина, уступив в первом раунде

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу московских армейцев. Серия завершилась со счётом 4-1 в пользу ЦСКА.

СКА завершил выступление в текущем сезоне. ЦСКА ждёт соперника по второму раунду Кубка Гагарина из Восточной конференции.

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Торпедо». По итогам серии «Торпедо» одержало победу со счётом 4-1 и вышло во второй раунд Кубка Гагарина.

«Северсталь» завершила выступление в текущем сезоне. «Торпедо» ждёт соперника по второму раунду Кубка Гагарина из Восточной конференции.

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась в пользу казанцев со счётом 2:1 в овертайме. Серия закончилась победой «Ак Барса» со счётом 4-1.

«Трактор» завершил выступление в текущем сезоне.