«Другого не ждал». Сушинский — о вылете СКА в первом раунде Кубка Гагарина

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о вылете СКА из Кубка Гагарина. Петербургский клуб уступил в пятом матче серии ЦСКА со счётом 2:6 и завершил выступление в сезоне.

«Команда «Компрессор» обыграла со счётом 8:4 «Звезду». Хороший результат? Мне этот матч интереснее, потому что я там играл. Если кто-то ждал какого-то чуда от СКА… Весь сезон команду колбасило. Они были то в плей-офф, то нет. Сыграли хорошо концовку, но попали на ЦСКА. Я другого не ждал. Если кто-то на что-то надеялся, это было зря», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

СКА во второй раз подряд не сумел пройти первый раунд Кубка Гагарина.