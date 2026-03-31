СКА во второй раз подряд не сумел пройти первый раунд Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу московских армейцев. Серия завершилась со счётом 4-1 в пользу ЦСКА. СКА во второй раз подряд не сумел пройти первый раунд Кубка Гагарина.

Прежде СКА вылетал в первом раунде только в 2009-м и 2010-м. Лучшим результатом в клубной истории являются два Кубка Гагарина в сезонах-2014/2015 и 2016/2017. В 2015 году под руководством Вячеслава Быкова СКА впервые завоевал трофей, обыграв в финале «Ак Барс». В 2017 году под руководством Олега Знарка СКА во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина.