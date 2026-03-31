Главная Хоккей Новости

Корешков отреагировал на вылет «Трактора» из плей-офф в серии с «Ак Барсом»

Корешков отреагировал на вылет «Трактора» из плей-офф в серии с «Ак Барсом»
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение в пятом матче серии с «Ак Барсом» (1:2 ОТ, 1-4) и вылет из Кубка Гагарина. Челябинский клуб уступил в серии из пяти матчей.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Галимов (Сафонов) – 00:07 (5x5)     1:1 Чайковски (Кадейкин, Гросс) – 33:20 (5x5)     2:1 Яшкин (Семёнов, Лямкин) – 60:57 (5x4)    

«В любом случае после этой серии нужно время, чтобы всё тщательно проанализировать и по игре, и по серии. Равные команды играли, показали очень классный хоккей. Три овертайма.

Мы сражались в каждом матче, ловили шайбу на себя, каждый хоккеист «Трактора» хотел победить, но таков хоккей. Кто-то должен был проиграть. К сожалению, так получилось, что проиграла наша команда», – передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» обыграл «Трактор» в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
