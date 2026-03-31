Корешков отреагировал на вылет «Трактора» из плей-офф в серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение в пятом матче серии с «Ак Барсом» (1:2 ОТ, 1-4) и вылет из Кубка Гагарина. Челябинский клуб уступил в серии из пяти матчей.

«В любом случае после этой серии нужно время, чтобы всё тщательно проанализировать и по игре, и по серии. Равные команды играли, показали очень классный хоккей. Три овертайма.

Мы сражались в каждом матче, ловили шайбу на себя, каждый хоккеист «Трактора» хотел победить, но таков хоккей. Кто-то должен был проиграть. К сожалению, так получилось, что проиграла наша команда», – передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.