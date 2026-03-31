Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин установил рекорд КХЛ по победам в плей-офф. Армейский клуб обыграл СКА в пятом матче серии первого раунда плей-офф со счётом 6:2 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

Для Никитина эта победа стала 91-й, по этому показателю он обошёл Зинэтулу Билялетдинова (90).

Никитин — двукратный обладатель Кубка Гагарина (2019, 2025). Один из трофеев специалист выиграл с ЦСКА, в который вернулся летом 2025 года после чемпионского сезона с «Локомотивом».

Билялетдинов трижды выигрывал Кубок Гагарина с «Ак Барсом». 22 марта 2024 года покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Ак Барс».