Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин установил рекорд КХЛ по победам в плей-офф

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин установил рекорд КХЛ по победам в плей-офф. Армейский клуб обыграл СКА в пятом матче серии первого раунда плей-офф со счётом 6:2 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гурьянов (Коваленко, Бучельников) – 06:31 (5x5)     1:1 Педан (Лутфуллин, Филлипс) – 11:38 (5x5)     2:1 Рой (Гурьянов, Коваленко) – 14:49 (5x5)     3:1 Калинин – 27:24 (5x5)     4:1 Гурьянов (Эберт, Коваленко) – 54:05 (5x4)     4:2 Менелл – 56:35 (5x5)     5:2 Коваленко – 57:37 (en)     6:2 Гурьянов (Полтапов, Соркин) – 59:07 (5x5)    

Для Никитина эта победа стала 91-й, по этому показателю он обошёл Зинэтулу Билялетдинова (90).

Никитин — двукратный обладатель Кубка Гагарина (2019, 2025). Один из трофеев специалист выиграл с ЦСКА, в который вернулся летом 2025 года после чемпионского сезона с «Локомотивом».

Билялетдинов трижды выигрывал Кубок Гагарина с «Ак Барсом». 22 марта 2024 года покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Ак Барс».

