Анвар Гатиятулин высказался о проходе «Ак Барса» во второй раунд плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о проходе казанского клуба во второй раунд плей-офф после победы в пятом матче серии с «Трактором» (2:1 ОТ, 4-1).

«Хорошая командная победа, тяжёлый матч, как и все в этой серии. Ребята проявили самоотверженность, характер. Быстрый гол – всегда акцентируем ребят на начало встречи, понимали, что будет тяжёлый матч. Прошлый рекорд по скорости голов в плей-офф был, ещё когда я тренировал «Трактор», Артём меня из этой статистики убрал.

У соперника одна из лучших атак в лиге, хорошо владеют шайбой, держат хорошо, сложно отбирать. Возможно, была лишняя суета, много брака. Были атаки с ходу, позиционные атаки, но где-то не хватало точности. Мы в перерыве ребятам сказали, что не надо искать лишний пас. Отмечу соперника, много бросков блокировали, когда создавали опасные моменты, не всё доходило до створа», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.