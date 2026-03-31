Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Анвар Гатиятулин высказался о проходе «Ак Барса» во второй раунд плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о проходе казанского клуба во второй раунд плей-офф после победы в пятом матче серии с «Трактором» (2:1 ОТ, 4-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Галимов (Сафонов) – 00:07 (5x5)     1:1 Чайковски (Кадейкин, Гросс) – 33:20 (5x5)     2:1 Яшкин (Семёнов, Лямкин) – 60:57 (5x4)    

«Хорошая командная победа, тяжёлый матч, как и все в этой серии. Ребята проявили самоотверженность, характер. Быстрый гол – всегда акцентируем ребят на начало встречи, понимали, что будет тяжёлый матч. Прошлый рекорд по скорости голов в плей-офф был, ещё когда я тренировал «Трактор», Артём меня из этой статистики убрал.

У соперника одна из лучших атак в лиге, хорошо владеют шайбой, держат хорошо, сложно отбирать. Возможно, была лишняя суета, много брака. Были атаки с ходу, позиционные атаки, но где-то не хватало точности. Мы в перерыве ребятам сказали, что не надо искать лишний пас. Отмечу соперника, много бросков блокировали, когда создавали опасные моменты, не всё доходило до створа», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

