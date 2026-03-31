Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 31 марта 2026 года

Сегодня, 31 марта, прошёл очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего были сыграны четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 5:2;

«Ак Барс» — «Трактор» — 2:1 ОТ;

ЦСКА — СКА — 6:2;

«Северсталь» — «Торпедо» — 3:4.

Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Западная конференция:

«Локомотив» (1) — «Спартак» (8). Счёт в серии 3-1.

«Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7). Счёт в серии 4-0.

«Северсталь» (3) — «Торпедо» (6). Счёт в серии 1-4.

ЦСКА (4) — СКА (5). Счёт в серии 4-1.

Восточная конференция:

«Металлург» (1) — «Сибирь» (8). Счёт в серии 3-1.

«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7). Счёт в серии 3-1.

«Ак Барс» (3) — «Трактор» (6). Счёт в серии 4-1.

«Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5). Счёт в серии 2-3.

Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.