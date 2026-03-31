Николай Голдобин двумя словами отреагировал на вылет СКА из Кубка Гагарина

Нападающий СКА Николай Голдобин двумя словами отреагировал на вылет петербургского клуба из Кубка Гагарина. Армейский клуб уступил ЦСКА в пятом матче серии со счётом 2:6 и завершил сезон.

«Мы проиграли», – сказал Голдобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Голдобин выступает за СКА с начала сезона-2025/2026. Ранее форвард выступал за московский «Спартак». СКА во второй раз подряд не сумел пройти первый раунд Кубка Гагарина. Прежде СКА вылетал в первом раунде только в 2009-м и 2010-м. Лучшим результатом в клубной истории являются два Кубка Гагарина в сезонах-2014/2015 и 2016/2017.