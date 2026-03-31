Николай Голдобин двумя словами отреагировал на вылет СКА из Кубка Гагарина

Николай Голдобин двумя словами отреагировал на вылет СКА из Кубка Гагарина
Нападающий СКА Николай Голдобин двумя словами отреагировал на вылет петербургского клуба из Кубка Гагарина. Армейский клуб уступил ЦСКА в пятом матче серии со счётом 2:6 и завершил сезон.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гурьянов (Коваленко, Бучельников) – 06:31 (5x5)     1:1 Педан (Лутфуллин, Филлипс) – 11:38 (5x5)     2:1 Рой (Гурьянов, Коваленко) – 14:49 (5x5)     3:1 Калинин – 27:24 (5x5)     4:1 Гурьянов (Эберт, Коваленко) – 54:05 (5x4)     4:2 Менелл – 56:35 (5x5)     5:2 Коваленко – 57:37 (en)     6:2 Гурьянов (Полтапов, Соркин) – 59:07 (5x5)    

«Мы проиграли», – сказал Голдобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Голдобин выступает за СКА с начала сезона-2025/2026. Ранее форвард выступал за московский «Спартак». СКА во второй раз подряд не сумел пройти первый раунд Кубка Гагарина. Прежде СКА вылетал в первом раунде только в 2009-м и 2010-м. Лучшим результатом в клубной истории являются два Кубка Гагарина в сезонах-2014/2015 и 2016/2017.

