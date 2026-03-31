Николай Голдобин двумя словами отреагировал на вылет СКА из Кубка Гагарина
Поделиться
Нападающий СКА Николай Голдобин двумя словами отреагировал на вылет петербургского клуба из Кубка Гагарина. Армейский клуб уступил ЦСКА в пятом матче серии со счётом 2:6 и завершил сезон.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гурьянов (Коваленко, Бучельников) – 06:31 (5x5) 1:1 Педан (Лутфуллин, Филлипс) – 11:38 (5x5) 2:1 Рой (Гурьянов, Коваленко) – 14:49 (5x5) 3:1 Калинин – 27:24 (5x5) 4:1 Гурьянов (Эберт, Коваленко) – 54:05 (5x4) 4:2 Менелл – 56:35 (5x5) 5:2 Коваленко – 57:37 (en) 6:2 Гурьянов (Полтапов, Соркин) – 59:07 (5x5)
«Мы проиграли», – сказал Голдобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Голдобин выступает за СКА с начала сезона-2025/2026. Ранее форвард выступал за московский «Спартак». СКА во второй раз подряд не сумел пройти первый раунд Кубка Гагарина. Прежде СКА вылетал в первом раунде только в 2009-м и 2010-м. Лучшим результатом в клубной истории являются два Кубка Гагарина в сезонах-2014/2015 и 2016/2017.
Комментарии
- 31 марта 2026
-
23:07
-
23:01
-
22:49
-
22:43
-
22:39
-
22:22
-
22:19
-
22:11
-
22:09
-
22:01
-
21:51
-
21:15
-
20:40
-
20:28
-
20:21
-
20:10
-
19:42
-
19:29
-
19:10
-
18:35
-
18:31
-
18:15
-
17:45
-
17:20
-
17:00
-
16:30
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:43
-
15:15
-
14:50
-
14:32
-
14:17