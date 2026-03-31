«Разочарование полное». Ларионов прокомментировал вылет СКА из Кубка Гагарина

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о вылете из Кубка Гагарина после поражения в пятом матче серии от ЦСКА со счётом 2:6.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гурьянов (Коваленко, Бучельников) – 06:31 (5x5)     1:1 Педан (Лутфуллин, Филлипс) – 11:38 (5x5)     2:1 Рой (Гурьянов, Коваленко) – 14:49 (5x5)     3:1 Калинин – 27:24 (5x5)     4:1 Гурьянов (Эберт, Коваленко) – 54:05 (5x4)     4:2 Менелл – 56:35 (5x5)     5:2 Коваленко – 57:37 (en)     6:2 Гурьянов (Полтапов, Соркин) – 59:07 (5x5)    

– Поздравляю ЦСКА с выходом в следующий раунд. Нашу команду с окончанием сезона, он был непростым. Были сложности с составом.

– Показалось, что в начале была тактика «Отдай Педану – что-нибудь получится». Был ли план Б?
– Здесь вопрос не про тактику, а про характер, желание и целостность команды, которая должна бороться до конца. Не все ребята сыграли свой матч. Не знаю, по каким причинам. Коледов и Уилсон вышли после травм, они делали всё, что могли. Молодые ребята провели хороший матч. Говорить о тактике сейчас неуместно. Разочарование полное. Мы приехали, чтобы привезти серию в Питер. До конца боролись. Момент, когда шайба была на линии ворот за шесть минут до конца… Была надежда как-то этот матч спасти. И к этому всё шло. Отскоки, подставления, голы коньком были всю серию. Нам тотально не везло в этих моментах.

– ЦСКА в матчах в Петербурге меньше удавалось лезть на пятак. Сегодня эта брешь вновь проявилась. Что произошло?
– Мы говорили об этом. Знаем, что ЦСКА живёт на тех бросках, тех помехах, умеет залезть вратарю под кожу. Предупреждали защитников и центральных, что нужно дать вратарю зону видимости. Не всегда всё получается. Четвёртый гол, который предрешил исход матча, снова был тем элементом, о котором вы говорите. Ошибки, которые были в обороне, нужно было исправить, но этого не произошло, – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

