«Решение назревало давно». Ларионов — о выводе Гримальди из состава СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о решении убрать из состава нападающего Рокко Гримальди на пятый матч серии с ЦСКА (2:6, 1-4).

– Почему не поставили Гримальди?

– Решение назревало давно. Хотим, чтобы самые опытные люди давали результат. У него «-4» после четырёх матчей и ноль очков. Дали возможность сыграть Лутфуллину, который сегодня был одним из лучших наших игроков, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

ЦСКА победил в играх серии со счётом 3:2 ОТ, 4:2, 4:2 и 6:2. СКА единственную победу одержал со счётом 1:0. Петербургский клуб во второй раз подряд вылетел в первом раунде Кубка Гагарина.