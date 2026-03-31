«Решение назревало давно». Ларионов — о выводе Гримальди из состава СКА
Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о решении убрать из состава нападающего Рокко Гримальди на пятый матч серии с ЦСКА (2:6, 1-4).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гурьянов (Коваленко, Бучельников) – 06:31 (5x5) 1:1 Педан (Лутфуллин, Филлипс) – 11:38 (5x5) 2:1 Рой (Гурьянов, Коваленко) – 14:49 (5x5) 3:1 Калинин – 27:24 (5x5) 4:1 Гурьянов (Эберт, Коваленко) – 54:05 (5x4) 4:2 Менелл – 56:35 (5x5) 5:2 Коваленко – 57:37 (en) 6:2 Гурьянов (Полтапов, Соркин) – 59:07 (5x5)
– Почему не поставили Гримальди?
– Решение назревало давно. Хотим, чтобы самые опытные люди давали результат. У него «-4» после четырёх матчей и ноль очков. Дали возможность сыграть Лутфуллину, который сегодня был одним из лучших наших игроков, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
ЦСКА победил в играх серии со счётом 3:2 ОТ, 4:2, 4:2 и 6:2. СКА единственную победу одержал со счётом 1:0. Петербургский клуб во второй раз подряд вылетел в первом раунде Кубка Гагарина.
