Ларионов ответил на вопрос, был ли матч с ЦСКА последним для него в СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о возможной отставке после вылета в первом раунде плей-офф от ЦСКА.

– Допускаете, что это был ваш последний матч у руля СКА?

– После таких матчей нужно прийти в себя. Оценить, что было сделано за год. Мы попробовали большую группу молодых игроков, которые о себе заявили, получили колоссальный опыт. Посмотрели опытный костяк команды, который сегодня должен был вести за собой. Не всё получилось, но сейчас не то время, чтобы на кого-то показывать пальцем. Нужно всё пережить, чтобы осел элемент груза, который висел в раздевалке после игры. Понятно, что все разочарованы. Нужно время, чтобы оценить, что произошло, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.