Игорь Ларионов объяснил выбор вратаря на последний матч серии ЦСКА — СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов объяснил выбор вратаря на пятый матч серии с ЦСКА (2:6, 1-4). С первых минут на площадку вышел Артемий Плешков.

– В Петербурге все матчи провёл Иванов, в Москве — Плешков. С чем это связано?

– Обсуждали это. Весь сезон так играли, потому что оба парня провели хороший сезон. Сегодня поставили Плешкова, потому что он провёл два сильных матча здесь. Серёга слегка подустал. Для этих ребят непростая серия. Игра с командой, которая постоянно находится в зоне, где вратари чувствуют себя не совсем ловко. На наш взгляд, Плешков провёл хорошую серию, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.