Корешков ответил на вопрос, будет ли продолжать работать главным тренером «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о возможном продолжении работы во главе челябинской команды. «Трактор» вылетел из Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу» в пятом матче серии со счётом 1:2 в овертайме.

«Свою работу оценить — на это надо время. Руководство оценит. Я бы оценил свою работу, если бы принял команду с 1 августа. Мы хотели сделать команду лучше. Задача всегда — только Кубок. В прошлом сезоне команда играла в финале.

Пусть многое изменилось, но тем не менее. Буду ли работать в «Тракторе» дальше? Матч только закончился. Понятия не имею», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.