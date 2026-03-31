Корешков ответил на вопрос, будет ли продолжать работать главным тренером «Трактора»
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о возможном продолжении работы во главе челябинской команды. «Трактор» вылетел из Кубка Гагарина, уступив «Ак Барсу» в пятом матче серии со счётом 1:2 в овертайме.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Галимов (Сафонов) – 00:07 (5x5) 1:1 Чайковски (Кадейкин, Гросс) – 33:20 (5x5) 2:1 Яшкин (Семёнов, Лямкин) – 60:57 (5x4)
«Свою работу оценить — на это надо время. Руководство оценит. Я бы оценил свою работу, если бы принял команду с 1 августа. Мы хотели сделать команду лучше. Задача всегда — только Кубок. В прошлом сезоне команда играла в финале.
Пусть многое изменилось, но тем не менее. Буду ли работать в «Тракторе» дальше? Матч только закончился. Понятия не имею», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
