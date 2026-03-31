Корешков отреагировал на слухи о конфликте с не игравшим в плей-офф Дроновым

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков отреагировал на слухи о конфликте с не игравшим в плей-офф защитником Григорием Дроновым. Пятый матч серии с «Ак Барсом» игрок обороны провёл на скамейке запасных в качестве помощника тренера.

«Мы готовили Дронова к следующему матчу. Его роль на скамейке? Он всегда был общительным, постоянно был в команде, знает, что сказать. Какие-то слова, наверное, может найти лучше, чем тренерский штаб. Слухи о моём с ним конфликте? Знаете, я вас разочарую — такого не было. У него была микротравма», – передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.