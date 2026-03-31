Корешков: мы должны были забирать матч — три 100-процентных голевых момента

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков посетовал на нереализованные голевые моменты в решающем пятом матче серии с «Ак Барсом» (1:2 ОТ, 1-4). Челябинский клуб уступил казанской команде в первом раунде Кубка Гагарина.

«Было много моментов. Нужно время проанализировать, в том числе овертаймы. У нас в третьем периоде сегодня было три голевых 100-процентных момента. Вспомните первый матч, три выхода «один в ноль». Мы должны были забирать матч. Сегодня забей в третьем периоде… К сожалению, в нужные моменты мы не забивали, а нужно было забивать», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.