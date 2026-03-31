Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о возможном сопернике во втором раунде плей-офф.

«Каждая серия принципиальна. Конечно, приятно, ведь я начинал с некоторыми из тренеров в ДЮСШ, частичку вложил в их развитие. Было чувство соперничества. Пока ещё не думали о следующей серии – нужно восстановиться. Думать будем, когда узнаем соперника. Специально не заострял внимание на других сериях, но следили за результатами матчей.

Если попадались какие-то матчи, смотрели. Но тщательного просмотра не было. В нас не верят? Это право любого человека. Мы концентрируемся на своей игре, у нас есть время отдохнуть и восстановиться, подготовиться к следующему сопернику. Что касается недельной паузы, сложно сказать, как она скажется на команде. За счёт тренировочного процесса будем поддерживать форму», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.