Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин — о Галимове: говорили ему, что нужно продолжать работать на команду

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре нападающего Артёма Галимова, который стал автором самого быстрого гола в истории плей-офф КХЛ. Форвард отличился на седьмой секунде пятого матча с «Трактором» (2:1 ОТ, 4-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Галимов (Сафонов) – 00:07 (5x5)     1:1 Чайковски (Кадейкин, Гросс) – 33:20 (5x5)     2:1 Яшкин (Семёнов, Лямкин) – 60:57 (5x4)    

«У Артёма Галимова не всё получалось в начале сезона, но всё идёт через работу. Артём показывал, что умеет забивать. Мы говорили ему, что ему нужно продолжать работать на команду.

Удаление за выпавший браслет? Любое удаление может повлиять на ход матча. Хорошо, что всё обошлось. У нас есть своя дополнительная программа, это первый случай с выпавшим датчиком. Подумаем, будем ли использовать эти датчики в столь важный период», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android