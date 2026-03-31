Яшкин: с «Трактором» мы отлично играли в овертаймах и не давали ничего создать сопернику

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о победе в пятом матче серии с «Трактором» (2:1 ОТ, 4-1). Форвард стал автором победной шайбы в овертайме.

«Нет поводов для грусти, так что я счастлив. Моя шайба — наигранная схема в большинстве. В первом периоде отдавал на пустые ворота — не забили, в овертайме решил сам бросить — получилось. Любая серия непростая, в плей-офф нет слабых команд. Правильно отработали и выдали хорошую серию.

«Трактор» почти во всех матчах играл примерно одинаково. Быстрый гол? Когда мы забили, я так и подумал, что больше голов не будет. Такое бывает, очень мало бросали. Почему побеждали в овертаймах — не знаю. Будем надеяться, что это наша подготовка и желание побеждать. В этой серии мы отлично играли в овертаймах и не давали ничего создать сопернику.

Теперь пауза, понятно, что игровой тонус где-то уйдёт, но нужно правильно подойти к этому в плане психологии. Отдых пойдёт на пользу, много сил потратили. Отдохнём, подготовимся и дальше в бой», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.