Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Яшкин: с «Трактором» мы отлично играли в овертаймах и не давали ничего создать сопернику

Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о победе в пятом матче серии с «Трактором» (2:1 ОТ, 4-1). Форвард стал автором победной шайбы в овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Галимов (Сафонов) – 00:07 (5x5)     1:1 Чайковски (Кадейкин, Гросс) – 33:20 (5x5)     2:1 Яшкин (Семёнов, Лямкин) – 60:57 (5x4)    

«Нет поводов для грусти, так что я счастлив. Моя шайба — наигранная схема в большинстве. В первом периоде отдавал на пустые ворота — не забили, в овертайме решил сам бросить — получилось. Любая серия непростая, в плей-офф нет слабых команд. Правильно отработали и выдали хорошую серию.

«Трактор» почти во всех матчах играл примерно одинаково. Быстрый гол? Когда мы забили, я так и подумал, что больше голов не будет. Такое бывает, очень мало бросали. Почему побеждали в овертаймах — не знаю. Будем надеяться, что это наша подготовка и желание побеждать. В этой серии мы отлично играли в овертаймах и не давали ничего создать сопернику.

Теперь пауза, понятно, что игровой тонус где-то уйдёт, но нужно правильно подойти к этому в плане психологии. Отдых пойдёт на пользу, много сил потратили. Отдохнём, подготовимся и дальше в бой», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» обыграл «Трактор» в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android