Галимов — о «Тракторе»: у них только первое звено сильное, может хоть обтолкаться

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов высказался о победе в пятом матче серии с «Трактором» (2:1 ОТ, 4-1).

«Непростая игра, но хорошо, что выиграли и закончили серию. Не надо никуда лететь. Мой рекордный по скорости гол? Сам в шоке, надо будет посмотреть заново. Провокации «Трактора» не интересуют, выиграли-то мы, «Трактор» может хоть обтолкаться там. У «Трактора» только первое звено сильное, а так ничего нового они нам не показали.

Следующая игра только 9 апреля, будет пару выходных, а дальше подготовимся ко второму раунду. Буду спать, есть, снова спать. Если в следующем раунде будет минское «Динамо», там хорошее первое звено, а на их домашней арене очень тяжело играть. Есть сильные лидеры, дисциплинированная команда. Если выйдем на них, будет непросто играть», – передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.