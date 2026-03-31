Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Галимов — о «Тракторе»: у них только первое звено сильное, может хоть обтолкаться
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов высказался о победе в пятом матче серии с «Трактором» (2:1 ОТ, 4-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Галимов (Сафонов) – 00:07 (5x5)     1:1 Чайковски (Кадейкин, Гросс) – 33:20 (5x5)     2:1 Яшкин (Семёнов, Лямкин) – 60:57 (5x4)    

«Непростая игра, но хорошо, что выиграли и закончили серию. Не надо никуда лететь. Мой рекордный по скорости гол? Сам в шоке, надо будет посмотреть заново. Провокации «Трактора» не интересуют, выиграли-то мы, «Трактор» может хоть обтолкаться там. У «Трактора» только первое звено сильное, а так ничего нового они нам не показали.

Следующая игра только 9 апреля, будет пару выходных, а дальше подготовимся ко второму раунду. Буду спать, есть, снова спать. Если в следующем раунде будет минское «Динамо», там хорошее первое звено, а на их домашней арене очень тяжело играть. Есть сильные лидеры, дисциплинированная команда. Если выйдем на них, будет непросто играть», – передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» обыграл «Трактор» в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android