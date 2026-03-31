Форвард ЦСКА Гурьянов прокомментировал победу в серии со СКА

Форвард ЦСКА Денис Гурьянов прокомментировал победу в серии со СКА. В пятом матче серии форвард оформил хет-трик и помог московским армейцам победить со счётом 6:2.

– Был момент когда поняли, что серию не упустите?

– Для нас каждая игра была как новый вызов. Когда-то было сложно. Не сказал бы, что было вообще легко. Против хорошей команды играли. Хорошо, что выиграли, идём дальше.

– Сами чувствовали, что забираете серию под свой контроль?

– Старались об этом не думать, просто старались играть в свой лучший хоккей.

– Вам в плей-офф интереснее?

– Может быть.

– Свадьба окрылила?

– 100%.

– У вас тройка с Бучельниковым и Коваленко классная. В регулярке такого взаимодействия не было.

– С каждой игрой находим коннект. Где-то получается, где-то нет. Пока всё нормально.

– Стоит оставаться Коваленко в центре?

– Да пожалуйста. Коля молодец. Где-то он нам помогает, где-то мы ему.

– В следующем раунде с большой долей вероятности «Авангард». Насколько интересно против него сыграть?

– Ждём, кто будет против нас. Не думаю, что есть разница. Все команды хорошие, готовимся.

– Чувствуете, что можете зайти очень далеко?

– Готовимся к следующей игре. Никуда не заглядываем далеко, – передаёт слова Гурьянова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.