Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард ЦСКА Гурьянов прокомментировал победу в серии со СКА

Форвард ЦСКА Гурьянов прокомментировал победу в серии со СКА
Комментарии

Форвард ЦСКА Денис Гурьянов прокомментировал победу в серии со СКА. В пятом матче серии форвард оформил хет-трик и помог московским армейцам победить со счётом 6:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гурьянов (Коваленко, Бучельников) – 06:31 (5x5)     1:1 Педан (Лутфуллин, Филлипс) – 11:38 (5x5)     2:1 Рой (Гурьянов, Коваленко) – 14:49 (5x5)     3:1 Калинин – 27:24 (5x5)     4:1 Гурьянов (Эберт, Коваленко) – 54:05 (5x4)     4:2 Менелл – 56:35 (5x5)     5:2 Коваленко – 57:37 (en)     6:2 Гурьянов (Полтапов, Соркин) – 59:07 (5x5)    

– Был момент когда поняли, что серию не упустите?
– Для нас каждая игра была как новый вызов. Когда-то было сложно. Не сказал бы, что было вообще легко. Против хорошей команды играли. Хорошо, что выиграли, идём дальше.

– Сами чувствовали, что забираете серию под свой контроль?
– Старались об этом не думать, просто старались играть в свой лучший хоккей.

– Вам в плей-офф интереснее?
– Может быть.

– Свадьба окрылила?
– 100%.

– У вас тройка с Бучельниковым и Коваленко классная. В регулярке такого взаимодействия не было.
– С каждой игрой находим коннект. Где-то получается, где-то нет. Пока всё нормально.

– Стоит оставаться Коваленко в центре?
– Да пожалуйста. Коля молодец. Где-то он нам помогает, где-то мы ему.

– В следующем раунде с большой долей вероятности «Авангард». Насколько интересно против него сыграть?
– Ждём, кто будет против нас. Не думаю, что есть разница. Все команды хорошие, готовимся.

– Чувствуете, что можете зайти очень далеко?
– Готовимся к следующей игре. Никуда не заглядываем далеко, – передаёт слова Гурьянова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android