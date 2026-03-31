Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе в серии первого раунда с «Северсталью». В пятом матче нижегородская команда одержала победу со счётом 4:3.

«Для нас это хороший шаг вперёд. Была очень непростая и достаточно непредсказуемая серия. Нерв и напряжение присутствовали в каждой игре. Если посмотреть общую картинку, «Северсталь» играла больше с шайбой, больше атаковала. А мы выполняли своё задание и старались искать шансы на контратаках — мы их нашли. Главными в серии были последние две минуты четвёртого матча, когда нам удалось отыграться с 0:2, и потом победить в овертайме. Большой перерыв перед вторым раундом — думаю, плюс. Есть микротравмы, эмоциональная усталость. Есть время восстановиться, подумать, как правильно подготовиться к следующей серии», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.