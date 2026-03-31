Алексей Исаков высказался о победе в серии первого раунда с «Северсталью»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе в серии первого раунда с «Северсталью». В пятом матче нижегородская команда одержала победу со счётом 4:3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Рейнгардт (Грудинин, Думбадзе) – 08:42 (5x5)     1:1 Ткачёв – 09:14     1:2 Ткачёв (Нарделла, Виноградов) – 10:48 (5x5)     1:3 Гончарук (Фирстов, Нарделла) – 23:24 (5x5)     2:3 Аймурзин (Ильин, Калдис) – 55:56 (6x5)     2:4 Гончарук (Летунов, Конюшков) – 56:57 (en)     3:4 Лишка (Цицюра, Калдис) – 58:26 (6x5)    

«Для нас это хороший шаг вперёд. Была очень непростая и достаточно непредсказуемая серия. Нерв и напряжение присутствовали в каждой игре. Если посмотреть общую картинку, «Северсталь» играла больше с шайбой, больше атаковала. А мы выполняли своё задание и старались искать шансы на контратаках — мы их нашли. Главными в серии были последние две минуты четвёртого матча, когда нам удалось отыграться с 0:2, и потом победить в овертайме. Большой перерыв перед вторым раундом — думаю, плюс. Есть микротравмы, эмоциональная усталость. Есть время восстановиться, подумать, как правильно подготовиться к следующей серии», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.

