«Серия была на тоненького». Никитин — о встрече со СКА в первом раунде Кубка Гагарина

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о проходе во второй раунд Кубка Гагарина. Московские армейцы в пятом матче серии со СКА победили со счётом 6:2.

– Сегодня такой разрыв получился. А так серия была на тоненького. Благодарны СКА. Для нас хорошо, что все игры были очень ровные. Нужно было найти путь в этих играх забрать серию.

– Увидели, что удалось исправить многие моменты, которые не нравились в регулярке?

– В игре всегда есть моменты, которые не нравятся. Живые люди играют. Готовили команду, что она должна правильно реагировать на эти ситуации. За счёт этого эту серию и выиграли. Сама сетка подразумевает, что любой соперник топовый. Против топовых соперников ты не можешь играть идеально. Нужно уметь правильно реагировать на хорошие и плохие моменты, оставаться психологически функциональным. К этому ребят ведём, путь длинный, это только первый шаг.

– Довольны реакцией команды на те моменты?

– Давайте так разделим — у нас не было недовольства ребятами. Были нюансы, которые хотели улучшить — реализация, большинство. Это одни из компонентов общей картины. Мы не идеальные, это нормально. Должны принять себя такими, какие есть. Ребята сделали шаг, это здорово. Но у нормального спортсмена должно получиться чувство голода, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.