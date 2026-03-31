Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Серия была на тоненького». Никитин — о встрече со СКА в первом раунде Кубка Гагарина

«Серия была на тоненького». Никитин — о встрече со СКА в первом раунде Кубка Гагарина
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о проходе во второй раунд Кубка Гагарина. Московские армейцы в пятом матче серии со СКА победили со счётом 6:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гурьянов (Коваленко, Бучельников) – 06:31 (5x5)     1:1 Педан (Лутфуллин, Филлипс) – 11:38 (5x5)     2:1 Рой (Гурьянов, Коваленко) – 14:49 (5x5)     3:1 Калинин – 27:24 (5x5)     4:1 Гурьянов (Эберт, Коваленко) – 54:05 (5x4)     4:2 Менелл – 56:35 (5x5)     5:2 Коваленко – 57:37 (en)     6:2 Гурьянов (Полтапов, Соркин) – 59:07 (5x5)    

– Сегодня такой разрыв получился. А так серия была на тоненького. Благодарны СКА. Для нас хорошо, что все игры были очень ровные. Нужно было найти путь в этих играх забрать серию.

– Увидели, что удалось исправить многие моменты, которые не нравились в регулярке?
– В игре всегда есть моменты, которые не нравятся. Живые люди играют. Готовили команду, что она должна правильно реагировать на эти ситуации. За счёт этого эту серию и выиграли. Сама сетка подразумевает, что любой соперник топовый. Против топовых соперников ты не можешь играть идеально. Нужно уметь правильно реагировать на хорошие и плохие моменты, оставаться психологически функциональным. К этому ребят ведём, путь длинный, это только первый шаг.

– Довольны реакцией команды на те моменты?
– Давайте так разделим — у нас не было недовольства ребятами. Были нюансы, которые хотели улучшить — реализация, большинство. Это одни из компонентов общей картины. Мы не идеальные, это нормально. Должны принять себя такими, какие есть. Ребята сделали шаг, это здорово. Но у нормального спортсмена должно получиться чувство голода, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Видео
ХК ЦСКА обыграл СКА в пятом матче серии и вышел во второй раунд Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android