Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Козырев назвал причины поражения «Северстали» в серии с «Торпедо»

Комментарии

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Козырев высказался о поражении в пятом матче серии с «Торпедо» (3:4, 1-4) и вылете из Кубка Гагарина в первом раунде.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
31 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Рейнгардт (Грудинин, Думбадзе) – 08:42 (5x5)     1:1 Ткачёв – 09:14     1:2 Ткачёв (Нарделла, Виноградов) – 10:48 (5x5)     1:3 Гончарук (Фирстов, Нарделла) – 23:24 (5x5)     2:3 Аймурзин (Ильин, Калдис) – 55:56 (6x5)     2:4 Гончарук (Летунов, Конюшков) – 56:57 (en)     3:4 Лишка (Цицюра, Калдис) – 58:26 (6x5)    

«От лица команды мы благодарим наших болельщиков, которые оказывали сегодня шикарную поддержку и на протяжении всего сезона. Здесь, в домашних матчах, на выезде. Мы им очень благодарны. Это изумительная поддержка. Мы это очень ценим. Что касается сегодняшнего матча – мы проиграли в виду того, что не сумели реализовать изначально те моменты, которые создавали.

— Если говорить целиком о серии, почему вы её проиграли?
— Потому что мы не реализовывали те моменты, которые создавали. А «Торпедо» использовали моменты.

— Этих двух дней после прошлой игры хватило, чтобы её отпустить? Или она сидела в голове у игроков?
— Нет, вы видели, они настраивались. Играли сегодня хорошо. Цеплялись за счёт, могли это вытащить. Но, опять же, реализация моментов не позволила это сделать, — цитирует Козырева пресс-служба клуба.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android