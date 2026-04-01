Андрей Козырев назвал причины поражения «Северстали» в серии с «Торпедо»

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Козырев высказался о поражении в пятом матче серии с «Торпедо» (3:4, 1-4) и вылете из Кубка Гагарина в первом раунде.

«От лица команды мы благодарим наших болельщиков, которые оказывали сегодня шикарную поддержку и на протяжении всего сезона. Здесь, в домашних матчах, на выезде. Мы им очень благодарны. Это изумительная поддержка. Мы это очень ценим. Что касается сегодняшнего матча – мы проиграли в виду того, что не сумели реализовать изначально те моменты, которые создавали.

— Если говорить целиком о серии, почему вы её проиграли?

— Потому что мы не реализовывали те моменты, которые создавали. А «Торпедо» использовали моменты.

— Этих двух дней после прошлой игры хватило, чтобы её отпустить? Или она сидела в голове у игроков?

— Нет, вы видели, они настраивались. Играли сегодня хорошо. Цеплялись за счёт, могли это вытащить. Но, опять же, реализация моментов не позволила это сделать, — цитирует Козырева пресс-служба клуба.