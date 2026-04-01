Никитин: здорово, что ЦСКА играл со СКА в первом раунде Кубка Гагарина

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин доволен, что московским армейцам пришлось встретиться со СКА в первом раунде Кубка Гагарина. ЦСКА одержал победу в серии из пяти матчей.

– Какие планы на паузу между сериями?

– Не готовились к этому. Сейчас понимаем график, парни получат свои дни отдыха. Не прекращаем готовиться. Самое главное – самоподготовка. Это должно быть у каждого в голове и сердце.

– Насколько уровень команд по сравнению с предыдущими годами изменился?

– Никогда не комментирую оппонентов. Всегда отталкиваюсь от своей команды. Для лиги здорово, что такие команды встречаются в первом раунде. Сказал это ребятам. Чтобы не было иллюзий. У нас достаточно молодая команда. Опыт набирается как положительный, так и отрицательный. Не буду говорить про СКА. Здорово, что мы играли с таким соперником в первом раунде, – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.